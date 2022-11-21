Спасатели запретили приближаться к камчатскому вулкану Шивелуч ближе чем на 15 км

В Камчатском крае извергается вулкан Шивелуч, к нему запретили подходить ближе чем на 15 километров. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Спасатели рекомендуют туристам не приближаться к вулкану Шивелуч в Камчатском крае ближе, чем на 15 километров. Это связано с активностью вулкана, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным специалистов, продолжается экструзивно-эксплозивное извержение вулкана Шивелуч. В темное время суток над вулканом виден светящийся купол и можно наблюдать сход раскаленных лавин. Выбросы пепла поднимаются до 12 километров над уровнем моря, вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Населенным пунктам эта активность вулкана не угрожает, уточнили в МЧС.

Напомним, ранее камеры Камчатского филиала Федерального исследовательского центр а«Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) засняли начало извержение одного из крупнейших вулканов региона - вулкана Шивелуч.

В августе 2022 года извержение вулкана Эбеко на Курилах потрясло туристов и попало на видео.