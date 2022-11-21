Что произошло в ночь на 21 ноября

В Польше потребовали от Киева извинений за геноцид поляков на Украине в 1943 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше потребовали от Украины извиниться за «волынскую резню» для дальнейшего получения оружия. Польский политолог Сыкульский назвал возмутительным отказ Киева взять ответственность за геноцид поляков в 1943 году.

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