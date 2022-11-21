Япония окажет финансовую помощь не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам

Япония окажет помощь странам, не разделяющим ее антироссийскую позицию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии приняли решение оказать финансовую помощь странам, которые не разделяют позицию осуждения российской специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что безвозмездную правительственную помощь в целях развития получат 19 стран, позиция которых относительно России отличается от позиции официального Токио.

В частности, Лаос получит сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов, Вьетнам – 12 миллионов долларов. Еще 91 миллион долларов получат другие страны.

Минфин Японии отмечает, что такое решение было принято «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

Ранее сообщалось, что Япония по итогам октября 2022 года неожиданно существенно увеличила экспорт в РФ по некоторым направлениям, в том числе, по медицинским изделиям, комплектующим для компьютеров, легковым автомобилям и двигателям.