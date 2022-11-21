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НовостиПолитика21 ноября 2022 4:44

Япония окажет финансовую помощь не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам

Безвозмездные выплаты получат 19 стран
Мария ПАВЛОВА
Япония окажет помощь странам, не разделяющим ее антироссийскую позицию.

Япония окажет помощь странам, не разделяющим ее антироссийскую позицию.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии приняли решение оказать финансовую помощь странам, которые не разделяют позицию осуждения российской специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что безвозмездную правительственную помощь в целях развития получат 19 стран, позиция которых относительно России отличается от позиции официального Токио.

В частности, Лаос получит сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов, Вьетнам – 12 миллионов долларов. Еще 91 миллион долларов получат другие страны.

Минфин Японии отмечает, что такое решение было принято «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

Ранее сообщалось, что Япония по итогам октября 2022 года неожиданно существенно увеличила экспорт в РФ по некоторым направлениям, в том числе, по медицинским изделиям, комплектующим для компьютеров, легковым автомобилям и двигателям.