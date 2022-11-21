FA: Стремление противостоять одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу

Стремление Соединенных Штатов одновременно состязаться с Москвой и Пекином приведет Вашингтон к провалу. Такое мнение высказал американский аналитик Ричард Фонтэйн в статье для Foreign Affairs.

«Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал», - написал он, отметив, что попытка реализовывать такое сопротивление по всему миру «приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы».

Как отмечает автор статьи, именно в этом и состоит суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Вашингтону, для того чтобы ответить на вопрос США о необходимости более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты. Фонтэйн заявляет, что Соединенные Штаты не могут противостоять Москве и Пекину «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов».