Индонезия надеется запустить прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали к лету 2023 года

Прямые рейсы из России в Индонезию планируют запустить к лету 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес выразил надежду, что прямые авиарейсы из Москвы в Джакарту и на Бали запустят к лету 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

"Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", - уточнил Таварес.

По его словам, соответствующую работу ведут две авиакомпании: Azur Air и Nordwind. Первая из них уже получила необходимое для полетов разрешение, но до начала рейсов ей нужно выполнить некоторые требования, в том числе, открыть офис в Индонезии.

Как ранее писал сайт KP.RU, лоукостер "Победа" планирует возобновить авиасообщения с Анталией в Турции к 23 декабря 2022 года. Также "Победа" рассматривает возможность начать полеты в Стамбул.

На данный момент единственным зарубежным направлением компании является Минск в Белоруссии. Полеты в этом направлении осуществляются из Санкт-Петербурга три раза в неделю.