Вашингтон быстро охладеет к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку понял, что выстроенный украинским лидером «голливудский сценарий» нельзя претворить в жизнь. Такое заявление сделал Newsweek бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж.

«Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится», - заявил украинский лидер.

Как говорится в статье американский истеблишмент верит, что «Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки», а мнимая популярность украинского президента во многом объясняется подобным мифом. В публикации отмечается, что Киеву будет тяжело и дальше убеждать западных союзников в этом, поэтому им «нужно искать другую опору».

Накануне бывшая конгрессвумен Тулси Габбард призвала приостановить финансирование Украину, поскольку деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.