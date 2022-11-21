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НовостиПолитика21 ноября 2022 5:29

Дональд Трамп-младший высмеял Джо Байдена из-за помощи Украине

Старший сын экс-президента США опубликовал фотоколлаж с нынешним главой Белого дома
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Дональд Джон Трамп-младший посмеялся над решимостью американского лидера Джозефа Байдена выделять все новые пакеты помощи Киеву в ущерб населению собственной страны.

Старший сын экс-президента Соединенных Штатов опубликовал в социальной сети фотоколлаж с нынешним главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На изображении украинский политик спрашивает: "Где мои деньги, Джо?", на что получает от американского коллеги ответ: "Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, в первую очередь, для противодействия президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва не смогла добиться успеха.