Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 ноября 2022 5:31

Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом за видео с расстрелом пленных

Спикер заявил, что киевский режим заслуживает самого сурового наказания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом за видео с расстрелом пленных

Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом за видео с расстрелом пленных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский режим заслуживает самого сурового наказания за зверства с расстрелом пленных российских военных, отметив, что украинский лидер Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих - лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», - написал спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, украинского президента необходимо судить, и он «должен предстать перед трибуналом».

Напомним, накануне издание New York Times заявило, что видеозапись с места расстрела украинскими националистами пленных российских военных является подлинной. Как отмечается, авторы публикации путем сравнения кадров со спутниковыми снимками пришли к выводу, что запись сделана в населенном пункте Макеевка.