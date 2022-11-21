Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом за видео с расстрелом пленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский режим заслуживает самого сурового наказания за зверства с расстрелом пленных российских военных, отметив, что украинский лидер Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих - лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», - написал спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, украинского президента необходимо судить, и он «должен предстать перед трибуналом».

Напомним, накануне издание New York Times заявило, что видеозапись с места расстрела украинскими националистами пленных российских военных является подлинной. Как отмечается, авторы публикации путем сравнения кадров со спутниковыми снимками пришли к выводу, что запись сделана в населенном пункте Макеевка.