Мирные жители пострадали при ударах ВВС Турции по сирийской провинции Алеппо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирные жители и военные Сирийской Арабской Республики (САР) пострадали в ходе авиаударов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции в воскресенье, 20 ноября, по населенным пунктам провинции Алеппо. Такое заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Олег Егоров

«20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики», - заявил генерал-майор, отметив, что в результате ударов есть пострадавшие среди мирных жителей, а также военных Вооруженных сил (ВС) Сирии.

Егоров также сообщил, что сирийские боевики оборудовали склады с вооружением в лагерях для беженцев Харим и Салькин, расположенные в провинции Идлиб, указав также на ухудшение гуманитарной ситуации.

«Террористы всячески препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций. Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев», - заявил он.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Турции сообщили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии, отметив, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику. В военном ведомстве сообщили, что целью операции является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.