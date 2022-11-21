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НовостиВ мире21 ноября 2022 6:00

Мирные жители пострадали при ударах ВВС Турции по сирийской провинции Алеппо

ЦПВС: Мирные жители пострадали при ударах ВВС Турции по сирийской провинции Алеппо
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мирные жители пострадали при ударах ВВС Турции по сирийской провинции Алеппо

Мирные жители пострадали при ударах ВВС Турции по сирийской провинции Алеппо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирные жители и военные Сирийской Арабской Республики (САР) пострадали в ходе авиаударов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции в воскресенье, 20 ноября, по населенным пунктам провинции Алеппо. Такое заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Олег Егоров

«20 ноября самолетами F-16 вооруженных сил Турции нанесены удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики», - заявил генерал-майор, отметив, что в результате ударов есть пострадавшие среди мирных жителей, а также военных Вооруженных сил (ВС) Сирии.

Егоров также сообщил, что сирийские боевики оборудовали склады с вооружением в лагерях для беженцев Харим и Салькин, расположенные в провинции Идлиб, указав также на ухудшение гуманитарной ситуации.

«Террористы всячески препятствуют доступу в лагеря беженцев представителей международных организаций. Действия боевиков создают непосредственную угрозу для жизни беженцев», - заявил он.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Турции сообщили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии, отметив, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику. В военном ведомстве сообщили, что целью операции является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.