Минтруд готовится позволить самозанятым выбирать размер выплат по больничному

Самозанятые с 2023 года смогут выбрать размер больничного Фото: pexels.com

Минтруд России подготовил поправки к закону "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым самозанятые могут получить выплаты по больничному в случае начисления добровольных взносов в бюджет Государственного социального фонда. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как следует из проекта закона, с 2023 года гражданам дадут право выбирать размер подлежащего страхованию заработка, который может составить два или три МРОТ, то есть 32,4 тысячи рублей или 48,7 тысячи рублей. Добровольные страховые взносы составят 3,84%, то есть от 1,2 до 1,8 тысячи рублей.

Сумма выплат на период временной нетрудоспособности будет зависеть от взносов и периода наемной работы.

Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже до пяти лет — 60%. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 100%.

Как ранее писал сайт KP.RU, замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что медианная зарплата россиян вырастет по итогам 2022 года на 11,6%, однако, уровень все еще будет ниже показателей инфляции.

По словам Мухтияровой, фонд правительства России выделил из своих резервов более 22 млрд рублей, чтобы выполнить целевые показатели по заработной плате работников бюджетной сферы.