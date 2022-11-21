Politico сообщает о грядущей торговой войне между Евросоюзом и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз серьезно готовится к тому, чтобы дать ответ Вашингтону на вступление 1 января 2023 в силу американского закона о снижении инфляции. Об этом пишет издание Politico, предупреждая, что рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой трансатлантической войне.

Американский закон предусматривает снижение налогов, а также льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, открывающихся на территории США. Как отмечает издание, в Европе в целом, а в ФРГ в частности, «разочарованы тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения».

«Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 млрд долларов для поддержки „зеленого“ бизнеса в США, который вступает в силу 1 января», - сказано в публикации.

В статье указывают на опасение Европейского союза, что после этого компании решат перевести инвестиции из Европы, а клиенты начнут «покупать американское». Отмечается, что ФРГ уже «находится в состоянии открытой паники».

«Перемирие кажется маловероятным. Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне», - говорится в публикации, где подчеркивается, что эта война «повергнет в ужас осажденных европейцев».