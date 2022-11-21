Британия закупает российскую нефть, называя импортерами другие страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания продолжает закупать российскую нефть, однако делает это через третьи страны. Об этом сообщается в материале газеты The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 20 ноября.

Как сообщается в материале издания, после начала специальной военной операции России на Украине в порты Великобритании прибыли 39 танкеров с российской нефтью стоимостью свыше 200 млн фунтов, но груз был задекларирован как импорт из других стран.

Издание отмечает, что в мае этого года из российского порта «Туапсе» вышло судно Mariner III, которое остановилось около Греции через пять дней, перекачав нефть на корабль Marinoula, а позже отправилось в Великобританию.

По данным газеты, российской нефти в июне 2022 года в Великобританию поступило на сумму более 78 млн фунтов, однако Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что в указанный период Соединенное Королевство не получало черного золото из России, а оно импортировалось из Нидерландов, Бельгии, Эстонии и Польши.

Тем не менее в статье подчеркивается, что Великобритания страной-импортером называет страну-отправителя, а не производителя, поэтому, груз с товарами, произведенными в Китае, перевезенными через Германию, будет задекларирован как немецкий.