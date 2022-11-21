Косачев назвал главное условие нормализации отношений России и Украины

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смена власти на Украине является обязательным условием нормализации отношений с Россией. Соответствующее мнение выразил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет, - подчеркнул Косачев. - Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине".

Вице-спикер верхней палаты российского парламента также выразил надежду, что смена руководства в Киеве пройдет конституционным путем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой. По словам Зеленского, территориальные и суверенные уступки Украине не гарантируют мира, а "аморальные" компромиссы приведут к новым жертвам.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной. По его мнению, участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров.