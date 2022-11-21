Турция перенесла операцию в Сирии после обнародования данных Вашингтоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара перенесла операцию на севере Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки информации американскими чиновниками. Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Как передает издание, изначально операция была назначена на вечер воскресенья, 20 ноября, однако была перенесена после того, как в администрации США, которая ранее была проинформирована об операции, расшифровали данные.

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии, указав на то, что эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику. В военном ведомстве также заявили, что целью операции является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.