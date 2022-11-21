РСЗО "Торнадо-С" применяют в спецоперации высокоточные снаряды индивидуального наведения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» (модернизированный «Смерч») применяют в специальной военной операции на Украине высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 21 ноября, в Министерстве обороны РФ видео.

На кадрах запечатлена подготовка РСЗО «Торнадо-С» к работе. На видео можно увидеть выход на огневую точку с замаскированной позиции, а также предстартовые манипуляции. Позже в кадре проявляется огонь реактивными снарядами калибра 300 миллиметров, а также передислокация боевой машины для ухода из-под ответного огня.

«Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат», - отмечает начальник расчета установки РСЗО Торнадо Иван.

По его словам, подобные управляемые реактивные снаряды могут поражать цель на дальностях более 100 километров на открытой местности, а также в легкобронированной и бронированной технике.

Как заявили в российском военном ведомстве, каждый снаряд наводится через спутниковые системы и способен выпускать «на разное расстояние, в разные направления».