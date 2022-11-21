В России ужесточили правила начисления зарплат топ-менеджерам госкомпаний

В России усилят контроль премирования топ-менеджеров госкомпаний Фото: REUTERS

Правительство России утвердило постановление об ужесточении требований к премированию топ-менеджеров госкомпаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в кабмине.

Если ранее едиными правилами должны были руководствоваться 43 предприятия с государственным участием, то теперь 117.

Согласно документу, размер премий зависит от достижения целевых показателей, в том числе финансовых и отраслевых.

На основании этих данных совет директоров организаций принимает решение о назначении поощрения, которое в дальнейшем утверждается в Минфине.

При этом годовая премия не должна превышать 50% от максимального вознаграждения, а квартальная – 10%.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минтруд России подготовил поправки к закону "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым самозанятые могут получить выплаты по больничному в случае начисления добровольных взносов в бюджет Государственного социального фонда.