На нефтебазе в Макеевке вспыхнул пожар

Фото: МЧС ДНР

На нефтебазе в Макеевке произошел пожар в связи с попаданием взрывоопасного предмета. В результате загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарные емкости. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сообщение о возгорании на нефтебазе, которая расположена в Червоногвардейском районе города на улице Антропова, поступило в 04:06 по московскому времени в понедельник, 21 ноября. Как сообщили в МЧС ДНР, по прибытии пожарных было установлено возгорание двух цистерн с топливом, а также трех стационарных емкостей.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 куб. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей объемом 60 куб. м, находящихся в 20–25 м от железнодорожного полотна», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. Для тушения огня привлекли 20 единиц техники, а также 84 человека личного состава. Дополнительно к месту происшествия направили пожарный поезд и мотопомпа.

На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее в понедельник, 21 ноября, в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили об обстреле Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины.