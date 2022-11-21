В Крыму назвали единственный способ для ВСУ попасть на полуостров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах по взятию под контроль Крыма, заявив, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных.

Как заявил Гемпель, на практике наступление на Крым обернется для украинской армии катастрофой, а ответ со стороны Москвы будет сокрушительным. «У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым - только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Напомним, днем ранее, 20 ноября, глава офиса украинского президента анонсировал наступление украинских войск на Крым, заявив, что Киев планирует вести военную кампанию по возвращению полуострова. Как писал сайт KP.RU, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя это заявление, указал на отсутствие у Киева ресурсов и военной силы для наступления на полуостров.