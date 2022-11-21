В ЛНР сообщили, что ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром

Украинские войска перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром из-за ежедневных потерь Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в глухую оборону в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в понедельник, 21 ноября 2022 года.

"В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в "глухую" оборону", - написал Марочко в своем телеграм-канале.

Военный уточнил, что такое решение командования украинской армии связано с ежедневными потерями в живой силе и технике, а также сложившейся оперативной обстановкой.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции стабильно продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, российская армия постепенно отбивает Артемовск.

Как ранее писал сайт KP.RU, военнослужащие Народной милиции ДНР сумели ликвидировать под Артемовском две крупных группы украинских диверсантов. Одну из них успешно ликвидировала артиллерия. Вторая группа долгое время находилась в бункере, который в итоге был подорван.