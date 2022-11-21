Юморист Александр Гудков, уехавший в Стамбул после скандальной пародии «Я – узкий», вернулся в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юморист Александр Гудков, покинувший страну на фоне неудачной пародии на композицию SHAMAN «Я - русский», вернулся в Россию из Стамбула. Шоумен появился в видеоролике у коллеги Екатерины Варнавой.

Напомним, Александр Гудков покинул Россию после публикации пародии на клип «Я русский» Ярослава Дронова (SHAMAN). В сентябре журналистка Алена Жигалова сообщила, что шоумен покинул уехал в Турцию, отметив, что причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела после скандальной пародии. Команда специалистов Гражданского комитета России увидела в ролике юмориста «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов».

Александр Гудков известен как соведущий шоу «Вечерний Ургант», которое не выходит в эфире «Первого канала» после начала специальной военной операции на Украине. На сегодняшний день руководство канала не раскрывает судьбу этого шоу.