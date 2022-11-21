За минувшие сутки в России выявили 4662 случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 4662 случая заражения COVID-19. С начала пандемии выявлен 21 540 891 заболевший.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 697 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 451 случай. Тройку замыкает Свердловская область с 266 случаями.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 55 летальных исходов. Еще 4164 человека выздоровели. Общее число выздоровевших составило 20 948 088 человек, умерших – 391 509.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты, вышедшие из линии "омикрона", подлини ВА.5, самой распространенной в мире. Они получили от ученых названия "тифон" (Typhon) - и "цербер" (Cerberus).