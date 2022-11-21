Экс-посол Украины в Германии Мельник призвал Шольца поставить «ультиматум» Путину

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии и заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом поставить «ультиматум» президенту России Владимиру Путину.

«Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановить энергетический геноцид против украинцев. Сделай это, пожалуйста», – написал дипломат в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, после ухода с поста посла Украины в Германии и уезда из Берлина Мельник продолжает поучать немцев из Киева, вмешиваясь не только во внутреннюю политику ФРГ, но и в конфессиональную жизнь страны. В частности, он призывал расследовать дела Евангельской церкви Германии, которая, как он считает, лоббирует интересы РФ в ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь не гнушается шантажом США. После того, как представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не толкает Киев к переговорам с Москвой, украинский лидер снова поменял свою позицию на противоположную. Он воспользовался форумом по безопасности в канадском Галифаксе, чтобы в очередной раз заявить о принципиальном отказе от переговоров с Россией.

«Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию Честный мир может быть достигнут только путем полного уничтожения российской агрессии», – сказал Зеленский.