Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фрунзенский районный суд Саратова в понедельник, 21 ноября, вынес приговор к трем с половиной годам колонии предпринимателю Антону Астахову по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«По ч. 4 ст. 159 УК РФ ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе суда.

Сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова обвиняют в мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка» с ущербом в 75 млн рублей. Бизнесмена взяли под стражу сразу в зале суда. Сам Антон Астахов своей вины не признает.

По версии следствия, сын бывшего детского омбудсмена, а также его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным образом установили контроль над одним предприятием, после чего оформили на него кредиты, проведя также ряд фиктивных сделок. Партнер Астахова-младшего покинул Россию и на данный момент находится в розыске.