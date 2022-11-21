В Еврокомиссии предсказали новую волну украинских беженцев в ЕС зимой 2023 Фото: REUTERS

Евросоюз столкнется с новой волной украинских беженцев предстоящей зимой, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Если зимой все продолжится, как сейчас, нам следует ожидать новых мигрантов, которые будут требовать пропустить их через границы», – заявил он в эфире телеканала BFM.

По мнению Бретона, ЕС является основным направлением миграции жителей с Украины. В этой связи он считает правильным продолжить поддержку Киева в конфликте с Москвой.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что страны Евросоюза могут столкнуться предстоящей зимой не просто с волной мигрантов, а с «миграционным цунами» с Украины из-за проблем с энергетикой и водоснабжением. Как считает глава украинского правительства, этой зимой многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть, а Европа столкнется с сильнейшей со времен Второй мировой войны гуманитарной катастрофой.