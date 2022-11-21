Михаил Дегтярев: «Главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей»

На заседании оперштаба обсудили нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография». Фото: правительство Хабаровского края

Реализацию региональных программ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» обсудили в ходе очередного заседания оперативного штаба по устойчивости экономики Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Доклад о промежуточных результатах, достигнутых на сегодняшний день по линии «Здравоохранение», глава региона выслушал от министра здравоохранения края Юрия Бойченко. В рамках программы в крае реализуются восемь проектов, на которые, в общей сложности, выделено более 3,5 миллиардов рублей. Стоит отметить, что более 3,17 миллиардов от этой суммы предоставлены федеральным центром.

Губернатор объяснил выделенные на национальный проект суммы значимостью заботы о здоровье населения.

- Почти половина выделенных средств предусмотрена на модернизацию первичного звена. То есть на такие учреждения, куда люди приходят чаще всего. Тут и строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских объектов и закупка современного оборудования, транспорта, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Одной из приоритетных задач реализации нацпроекта было обозначено снижение смертности. Как сообщил Юрий Бойченко, по общему коэффициенту смертности Хабаровский край ежегодно улучшает свои позиции. Если в 2019 году регион находился на 82 месте, то к 2022 году удалось подняться уже до 48 строчки.

Над другой задачей по увеличению темпов рождаемости край работает в рамках национального проекта «Демография». Одна из программ проекта - «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - стимулирует создавать многодетные семьи. Как рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, за период с января по октябрь 2022 года семьям выплачено около 4,4 миллиардов рублей. Всего на реализацию проекта в этом году выделено 5,3 миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, что власти всегда нацелены на максимальную поддержку семей с детьми.

- Повторю слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, что «главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и тех, которые уже воспитывают детей». Сегодня в нашем крае насчитывается 20 795 многодетных семей, в них воспитывается почти 70 тысяч детей, и число таких семей растет, - отметил глава региона.

Почти четверть жителей Хабаровского края составляют граждане старшего поколения, поэтому, наряду с поддержкой детей, большая работа ведется и с этой категорией граждан. Так, в рамках регионального проекта «Демография» к 2024 году планируется создать условия, чтобы граждане пожилого возрасты стремились к долголетию и поддерживали здоровый образ жизни.