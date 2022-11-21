Власти Новой Зеландии ввели санкции против 22 граждан и некоторых предприятий России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Новой Зеландии ввели санкционные ограничения в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора данных стран. Об этом в понедельник, 21 ноября 2022 года, заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

Как сообщила глава внешнеполитического ведомства, очередной пакет санкционных ограничений распространяется на 22 граждан России и Белоруссии, которые по данным властей Новой Зеландии поддерживают специальную военную операцию на Украине.

В сообщении отмечается, что в новый «черный список» попадают глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, гражданки России Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, а также жена и сын белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ограничения распространяются и на некоторые российские предприятия, которые имеют «экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования».

На данный момент Новая Зеландия ввела ограничения, предусматривающие запрет на операции с активами, а также въезд на территорию страны, в отношении более чем 1,2 россиян и белорусов.