Помощника Ксении Собчак просят отпустить под залог в размере 15 млн рублей

Сторона защиты Кирилла Суханова просит отпустить его под залог Фото: Кадр видео

Сторона защиты просит суд отпустить из-под ареста коммерческого директора журналистки Ксении Собчак - Кирилла Суханова. Рассмотрение апелляции на меру пресечения проходит в понедельник, 21 ноября 2022 года.

Сумма залога, под который предлагается отпустить Суханова, составит 15 млн рублей. Из них 4 млн рублей уже внесли родственники обвиняемого, еще 11 млн - обязуется предоставить крупный банк.

Кроме того, на заседании выяснилось, что помощник Собчак не имеет постоянной прописки. Однако, защита считает, что это не даёт ему возможности скрыться от следствия.

"Мы готовы предоставить Суханову квартиру для отбывания домашнего ареста на весь срок", - выступили в суде представители банка.

Как ранее писал сайт KP.RU, суд в Москве арестовал Кирилла Суханова до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы “Ростеха” Сергея Чемезова 11 млн рублей.

Напомним, российский телеведущий Андрей Малахов поддержал Кирилла Суханова. Он попросил суд изменить меру пресечения обвиняемому в виде ареста на более мягкую.