Суд оставил под арестом помощника Ксении Собчак

Кирилл Суханов останется под арестом Фото: Елена МАРТЫНОВА

Суд отклонил апелляцию стороны защиты коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент KP.RU из зала суда.

Таким образом, Суханов останется под арестом до 24 декабря 2022 года, как следует из постановления суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, сторона защиты просила отпустить обвиняемого из СИЗО под залог в 15 млн рублей. 4 млн собрали родственники Суханова, еще 11 млн - готов был предоставить крупный банк.

Обвиняемого поддержал телеведущий Андрей Малахов, направив в суд письмо с просьбой и изменить меру пресечения на более мягкую.

По версии следствия, бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин) в одном из телеграм-каналов написал новость, в которой фигурировал Сергей Чемезов. Заявитель утверждает, что после публикации к нему через посредника обратился Кирилл Суханов и сказал, что этот пост может исчезнуть и в будущем новости про Чемезова этот канал публиковать не будет в случае, если Чемезов заплатит 11 миллионов рублей.