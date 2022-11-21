Песков отреагировал на заявления о планах совместного производства беспилотников Россией и Ираном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал заявления The Washington Post о том, что Москва и Тегеран якобы договорились о совместном производстве беспилотников на территории России, отметив, что не понимает, откуда средства массовой информации взяли такие данные.

«Нет, никак. Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post. Нужно к ним обращаться», - заявил представитель Кремля в понедельник, 21 ноября, журналистам на просьбу прокомментировать публикацию в The Washington Post о планах совместного производства беспилотников Россией и Ираном.

Ранее The Washington Post заявило о том, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве беспилотников на российской территории.

Напомним, еще в середине октября этого года, пресс-секретарь российского президента Д заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании иранских БПЛА в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что используется российская техника с отечественным наименованиями.