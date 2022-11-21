Песков заявил, что виновники расстрела российских военнопленных должны понести наказание

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Виновники расстрела российских военнопленных должны быть найдены и наказаны. Соответствующее заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 21 ноября 2022 года.

"Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.

Напомним, американские журналисты подтвердили подлинность видеозаписи, на которой запечатлен расстрел российских военнослужащих. По оценке американцев, видео снято в населенном пункте Макеевка.