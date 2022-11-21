ВСУ применили новые дроны-камикадзе в районе Мелитополя Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины впервые применили в районе Мелитополя Запорожской области четыре новых дрона-камикадзе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В воскресенье утром была произведена попытка нанести удар целым роем дронов-камикадзе. Это новые дроны, которые пока мы не встречали, больше похожие на какое-то украинское кустарное производство на основе американских и японских комплектующих», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как уточнил Рогов, беспилотники несли около двух килограммов пластида с массой поражающих элементов. По его словам, они летели по GPS на предельно малых высотах и со скоростью 60 км/ч с целью «кошмарить жителей». Все четыре дрона были сбиты союзными силами, один из них забрали для изучения.

Член ВГА Запорожской области предположил, что Украина пытается разработать аналог российскому беспилотнику «Герань-2». По мнению Рогова, США и Япония могут «завалить» Украину комплектующими для дронов, и тогда ВСУ смогут часто пугать ими население мирных городов.

Как писал сайт KP.RU, ранее запорожские власти заявили об участившихся атаках беспилотников ВСУ на гражданские объекты.