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НовостиПолитика21 ноября 2022 10:13

Кремль прокомментировал отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета МИД ОБСЕ

В Кремле заявили, что отказ Польши Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ не доставит России дискомфорта
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль прокомментировал отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета МИД ОБСЕ

Кремль прокомментировал отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета МИД ОБСЕ

Фото: Shutterstock

Отказ Польши министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета главы МИД стран ОБСЕ не доставит дискомфорта Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более, для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ, как для организации – это однозначно», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как писал сайт KP.RU, накануне в канцелярии польского президента заявили, что Варшава не разрешит российской делегации присутствовать на заседании Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ беспрецедентным решением.

Между тем власти Польши выступают за максимальную изоляцию России на всех международных площадках.