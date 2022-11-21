Банки в России повысили ставки по вкладам в ноябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько крупных банков в России в ноябре 2022 года дополнительно повысили ставки по вкладам, доходность которых в среднем выросла от 0,5 до 2,25 процентных пункта. Об этом пишут «Известия», отмечая, что в основном улучшились условия по долгосрочным депозитам.

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам увеличивается четвертую декаду подряд в десяти крупнейших российских банках, достигнув по итогам первой декады ноября 2022 года показатель 6,9 процента. Так, Банк «Открытие» накануне принял решение повысить ставки практически по всей линейке депозитов (до 2,25 процентных пункта). В МКБ уровень максимальной процентной ставки вырос с 8,7 до 10 процентов.

Отмечается, что такие изменения происходят, несмотря на сохранение ключевой ставки Центробанка РФ на уровне 7,5 процентных пункта. По словам заместителя председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов, до конца текущего года ставки могут подняться еще на 0,5-1 процентного пункта.

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов ранее в беседе с «360» уточнил, что чем ниже ставка, тем дешевле получаются деньги, а значит падает и стоимость кредитов.

Как писали Lenta.Ru, управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов посоветовал облигации, отметив, что они, как правило, выгоднее вкладов. По его словам, есть доходности 10 и даже 11 процентов годовых.