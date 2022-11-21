Крупнейшие туроператоры страны помогут Северной Осетии в разработке новых маршрутов

Величественные горы, живописные ущелья, овеянные легендами древние храмы и святилища, горнолыжные курорты, интересные обычаи и, конечно, знаменитые осетинские пироги - именно с этим, прежде всего, у многих ассоциируется Республика Северная Осетия - Алания.

Регион славится своей красивой природой, героической историей, богатым культурным наследием, самобытностью и особым радушием, с которым здесь всегда встречают гостей.

У республики огромный туристический потенциал, поэтому развитие отрасли - в приоритете у республиканских властей. Северная Осетия становится все более привлекательной для приезжих - благодаря реализуемым различным программам и инвестпроектам, в том числе большой работе по реконструкции объектов культурного наследия, проведенной в рамках празднования в этом году 1100-летия Крещения Алании.

В числе отреставрированных зданий - дом-музей Коста Хетагурова в селении Нар, республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма «Фарн» во Владикавказе, Ильинская церковь в селе Фараскатта Ирафского района, Осетинская церковь Владикавказа, башенные комплексы в Кумбулте. Также были проведены реставрационные работы в храме Георгия Победоносца во Владикавказе, Георгиевской церкви в Алагирском районе и каменного креста в Правобережном районе.

Развивать туризм Осетии помогают и крупные федеральные туроператоры. Как отметили в республиканском Комитете по туризму, сотрудничество с ними способствует появлению новых интересных и востребованных путешественниками направлений по самым красивым местам региона.

Больше узнать о достопримечательностях и красотах Северной Осетии вам поможет узнать спецпроект «Комсомольской правды» - «Осетия, прекрасная и удивительная: 7 поводов познакомиться с ней поближе».