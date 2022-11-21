В России хотят запретить платформы Twitch и Trovo

В России предложили запретить Twitch Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo следует запретить в России из-за того, что они нередко становятся площадками для рекламы незаконной торговли наркотиками. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" в понедельник, 21 ноября 2022 года.

"Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны", - подчеркнула Мизулина.

Глава организации выразила уверенность, что подобная деятельность Twitch и Trovo несет прямую угрозу жизни и здоровью детей.

Ранее Роскомнадзор официально обязал все поисковые сервисы (как отечественные, так и зарубежные) маркировать Twitch как нарушителя действующего российского законодательства. Поводом для этого стало нежелание руководства Twitch удалять запрещенную в РФ информацию.

В отношении американского сервиса российскими судами неоднократно принимались решения об административных штрафах, однако Twitch платить их отказывается и удалять запрещенный контент не собирается.