Американская певица Тейлор Свифт победила в номинации "Артист года" премии American Music Awards

Тейлор Свифт Фото: REUTERS

Американская певица Тейлор Свифт признана "Артистом года" по версии премии American Music Awards.

"Тейлор Свифт – ваш "Артист года", – отмечается в заявлении American Music Awards в Twitter.

Кроме Свифт на это звание также были номинированы британская певица Адель, пуэрториканский рэпер Bad Bunny, американская исполнительница Beyonce, канадский рэпер Drake.

Напомним, в 2019-м году главный приз в номинации “Видео года” премии American Music Awards также получила Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down. Ролик также был удостоен награды Video for Good.

Также ранее сообщалось, что Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом года, этот титул она получила в 2014-м году.