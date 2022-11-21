Во Франции врачи вырастили новый нос на руке пациентки

Во Франции в Университетской больнице Тулузы хирурги, доктор Агнес Дюпре-Бори и доктор Бенджамин Валери успешно восстановили нос женщине, которая в результате онкологии лишилась его, об этом сообщило издание 20minutos. Новый орган медики вырастили прямо на руке пациентки.

«Медики создали новый нос из 3D-печатного биоматериала и заморозили его, чтобы потом имплантировать на руку, где в течение двух месяцев в нем формировались клетки и кровеносные сосуды», - рассказывает в своей статье газета.

В публикации уточнили, что после этого на лицо 50-летней пациентки Сесиль врачи пересадили воспроизведенный нос.

В статье поясняется, что женщина осталась очень довольна результатом. Ей стало лучше дышать и она даже чувствует запахи.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее ученые Южного федерального университета нашли способ усовершенствования метода лечения рака. Ими получен материал, делающий терапию эффективнее и экономичнее. Как уточняется, пациенту вводят специальное вещество — фотосенсибилизатор, который накапливается в патологических клетках. Затем происходит воздействие лучами, которые активируют вещество, и раковые клетки погибают.