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НовостиЗдоровье21 ноября 2022 11:32

Во Франции врачи вырастили новый нос на руке пациентки

После операции женщина смогла вновь почувствовать запахи
Сергей ГАПЧУК
Во Франции врачи вырастили новый нос на руке пациентки

Во Франции врачи вырастили новый нос на руке пациентки

Во Франции в Университетской больнице Тулузы хирурги, доктор Агнес Дюпре-Бори и доктор Бенджамин Валери успешно восстановили нос женщине, которая в результате онкологии лишилась его, об этом сообщило издание 20minutos. Новый орган медики вырастили прямо на руке пациентки.

«Медики создали новый нос из 3D-печатного биоматериала и заморозили его, чтобы потом имплантировать на руку, где в течение двух месяцев в нем формировались клетки и кровеносные сосуды», - рассказывает в своей статье газета.

В публикации уточнили, что после этого на лицо 50-летней пациентки Сесиль врачи пересадили воспроизведенный нос.

В статье поясняется, что женщина осталась очень довольна результатом. Ей стало лучше дышать и она даже чувствует запахи.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее ученые Южного федерального университета нашли способ усовершенствования метода лечения рака. Ими получен материал, делающий терапию эффективнее и экономичнее. Как уточняется, пациенту вводят специальное вещество — фотосенсибилизатор, который накапливается в патологических клетках. Затем происходит воздействие лучами, которые активируют вещество, и раковые клетки погибают.