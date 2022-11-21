Эрдоган заявил о намерении Турции бесплатно поставлять муку из российской пшеницу нуждающимся странам Фото: REUTERS

Турция планирует перерабатывать российскую пшеницу в муку и бесплатно поставлять ее в нуждающиеся страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

«Господин Путин сделал мне следующее предложение: «Давайте мы бесплатно отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны». Мы так спланировали, что можем получать пшеницу, перерабатывать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в эти слаборазвитые страны», – сказал политик.

Напомним, глава турецкого Министерства сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи заявлял, что Турция рассчитывает перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять его нуждающимся странам.

Как объяснил Киришчи, президент Турции хочет, чтобы российская пшеница направлялась в бедные страны бесплатно в виде муки.

Ранее в Турции сообщили, что Россия может начать использовать турецкие склады в качестве хабов для хранения и продажи зерна.