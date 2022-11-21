Более 105 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 105 тысяч абонентов в шести районах Донецка остались без электричества в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 21 ноября 2022 года. Об этом заявили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 10:28 (совпадает с мск), в результате очередного обстрела, в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов», - сказано заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, где уточняется, что отключения частично отмечены в Петровском, Ворошиловском, Ленинском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подразделения украинских войск утром в понедельник, 21 ноября, обстреливали Донецк семь раз из крупнокалиберной артиллерии. Под огнем украинской армии оказались Кировский, Киевский, Петровский, а также Куйбышевский районы.

Подполковник Народной милиции ДНР депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский сообщил, что интенсивность обстрелов города со стороны ВСУ в понедельник, 21 ноября, существенно возросла.