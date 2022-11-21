Российские войска нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ Фото: REUTERS

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия поразили цели в местах концентрации войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления", - уточнил Рогов.

По его словам, под огонь попали украинские военные объекты и огневые позиции в Гуляйполе, Железнодорожном, Малой Токмачке, Орехове, Степногорске и Червоном.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перешли в глухую оборону в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике (ДНР).

Напомним, днем ранее украинские войска нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

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