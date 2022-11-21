Читатели NYT ужаснулись видеороликом с расстрелом русских солдат бойцами ВСУ Фото: REUTERS

Читатели издания The New York Times пришли в ужас от видеокадров, на которых показана казнь российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.

При этом в Twitter-аккаунте газеты ссылка на публикацию сопровождается подписью о том, что в соцсетях ведутся споры о том, было ли это военным преступлением или "самообороной" бойцов украинской армии.

"Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле… Очевидно, что они совершили военное преступление!" - выразил свое мнение ttravel07.

"Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск", - отметил judgement kitten.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.