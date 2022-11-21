Лукашенко назвал инцидент с падением ракеты в Польше договорняком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что упавшая в Польше ракета была украинской, а сама ситуация похожа на «договорняк».

Белорусский президент назвал подозрительным то, в какой международной конъюнктуре произошло данное событие, указав на то, что такие происшествия не бывают случайными. Лукашенко попросил ответить на вопрос, почему такой инцидент на территории государства-члена Североатлантического альянса произошло именно во время саммита «Большой двадцатки».

«Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению», - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера, сказанные на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Лукашенко также призвал польское правительство объяснить своим гражданам, сказал, почему били именно по территории Польши, а также почему ракета повернула с востока на запад и когда в воздухе не было российских ракет. «Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно», - отметил он.

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