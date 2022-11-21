Читатели Bild возмутились зарплатой фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Bild возмутились размером зарплаты, которую предлагают фотографу главе минфина Германии Роберта Хабека.

Как уточняется в публикации, ему будут платить 400 тысяч евро в год.

"Это величайшая наглость! Нет средств на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих "скромных" нужд, то внезапно появляются миллионы", - отметил один из читателей.

"Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер расходует миллионы на личного фотографа", - возмутился другой комментатор.

Напомним, каждый пятый ребенок в Германии находится на грани нищеты. Риск детской нищеты в стране вырос до 20,8% в сравнении с самым высоким показателем 2015 года. Как отмечают власти, во многом это обусловлено ростом цен на энергоносители и в целом инфляцией в стране.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германии был выгоден российский газ, но ФРГ решила сделать ставку на сжиженный природный газ, отказавшись от газопровода “Северный поток - 2”, что в свою очередь привело к скачку цен. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.