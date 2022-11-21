Сенатор Башкин не исключает, что закон о выходном 31 декабря примут в 2022 году

31 декабря могут сделать выходным в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закон об объявлении 31 декабря нерабочим днем может быть принят уже в 2022 году. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин в беседе с РИА Новости.

По его оценке, оставшегося месяца до праздников достаточно, чтобы законопроект прошел три чтения в Госдуме, был одобрен в верхней палате национального парламента и подписан президентом России.

Если в 2022 году 31 декабря станет праздничным днем, то новогодние каникулы в 2023 году продлятся на день, уточнил сенатор. Это связано с тем, что праздник выпадает на субботу, следовательно, действует закон о его переносе.

Подробнее о том, каким образом 31 декабря станет праздничным днем, читайте в материале KP.RU. В частности, в качестве компенсации у россиян могут "отнять" 8 января, которое сейчас официально входит в новогодний набор выходных.

Напомним, Кремль не занимается темой, касающейся возможности объявления 31 декабря выходным днем в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что данное решение должна принимать Госдума РФ.