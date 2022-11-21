Автобусные QR-остановки появятся в пяти городах Амурской области

На остановках в пяти городах Приамурья появятся QR-коды. Фото: Андрей АБРАМОВ

Цифровой проект «QR-остановка» планируют распространить на пять городов Амурской области. Летом этого года он был запущен в двух пилотных городах - Благовещенске и Белогорске. На автобусных остановках были размещены QR-коды, позволяющие в режиме реального времени следить за движением общественного транспорта. С их помощью пассажиры, например, могут узнать, в какое время и какие именно автобусы придут на данную конкретную остановку. Проект был разработан и внедрен Министерством цифрового развития и связи Амурской области.

«Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - Таблички с QR-кодами планируем разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска. До конца года сервис заработает по 22 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта».

С лета амурчане воспользовались сервисом QR-остановки более 100 тысяч раз. В Белогорске QR-кодами оснащены все 167 городских остановок пассажирского транспорта, в Благовещенске - 100 остановок. По словам министра цифрового развития и связи региона Дениса Земнухова, проект не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Эту практику планируется разместить на портале «Смартека».

Кроме проекта QR-остановки в Приамурье внедряются и другие цифровые сервисы, помогающие пассажирам получать информацию о движении общественного транспорта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Благовещенске на остановках установили информационные табло, на которых показывается ожидаемое время прибытия автобусов.