Бирюков: Во время благоустройства около поликлиник высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников

В столице продолжается масштабная модернизация районных поликлиник. При этом в порядок приводят не только сами здания, но и все вокруг них. Каждый городской проект включает в себя важный финальный этап благоустройства - озеленение.

«В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, комфорт городской среды во многом зависит от растений. Деревья и кустарники нужны в том числе и для очистки воздуха, защиты от уличного шума и дорожной пыли.

«При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы», - отметил заммэра.

КОНКРЕТНО

- около детских поликлиник высадили почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников;

- около взрослых поликлиник - 520 деревьев и около 5,7 тысяч кустарников;

- около поликлиник смешанного типа - 14 деревьев и 66 кустарников.

Возраст деревьев - 2-5 лет.

Высота - от 0,8 до 3 метров.

В основном среди деревьев липы, клены, рябины, вязы и декоративные плодовые сорта. Среди кустарников – боярышник, кизильник, сирень, ирга.