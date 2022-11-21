Норвежская компания Bergen Engines возобновила поставки деталей для турбин в Россию Фото: REUTERS

Норвежская компания Bergen Engines, которая ранее сообщила о полном прекращении деятельности в России, приняла решение возобновить поставки в страну запчасти для газовых турбин. Об этом газете Bergens Tidende сообщил управляющий директор компании Йон Эрик Рев.

Как уточнил управляющий директор, комплектующие будут предназначены для ремонта 22 газовых турбин, которые компания поставила «Русской медной компании» в 2019 году. По его словам, возобновление поставок обусловлено важностью выполнить долгосрочные договорные обязательства перед российской компанией. Как он отметил, данное решение приняли после согласования с владельцами Bergen Engines в Великобритании.

Bergen Engines была основана в 1946 году. Двигатели компании устанавливают на норвежские патрульные корабли, а также разведывательные суда. Кроме того, продукция компании готовится к поставке на строящиеся ледоколы.