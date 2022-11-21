Умер Джейсон Дэвид Фрэнк - актер из франшизы «Могучие рейнджеры»

Умер актер из франшизы «Могучие рейнджеры» Джейсон Дэвид Фрэнк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Джейсон Дэвид Фрэнк, который сыграл Томми Оливера во франшизе «Могучие рейнджеры», скончался в возрасте 49 лет, сообщает американское издание TMZ.

"Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать", — рассказал коллега Фрэнка Уолтер Джонс.

В публикации представитель актера пояснил, что Джейсон Дэвид Фрэнк умер в Техасе.

Издание ссылается на информированные источники и указывает, что актер совершил самоубийство.

Как уточняется, Фрэнк помимо работ в кино профессионально занимался смешанными единоборствами.

Последней актерской работой Фрэнка стала его роль в «Легенде о белом драконе».

Как сообщал сайт KP.RU, 24 октября 2022 года в возрасте 67 лет умер Лесли Джордан - американский актер, известный зрителям по роли в популярном сериале "Американская история ужасов".