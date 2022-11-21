Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро Фото: REUTERS

Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении двух миллиардов норвежских крон (более 190 миллионов евро) на закупку газа для Украины. Об этом сообщает правительство королевства.

«Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение о предоставлении финансирования в размере двух миллиардов норвежских крон, чтобы Украина могла закупать предстоящей зимой природный газ», – сказано на сайте норвежского правительства.

Как отмечается в сообщении, Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы ЕБРР в Украине. В правительстве королевства заявили, что Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, поэтому поддержка Осло для обеспечения энергоснабжения республики жизненно важна для нее.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит Украине 205 миллионов евро на покупку природного газа.

Полковник Виктор Баранец ежедневно рассказывает о ситуации на Украине и противостоянии с НАТО