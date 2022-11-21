Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вильнюсе принято решение не передавать киевским властям самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, состоящие на вооружении армии Литвы. Об этом по итогам заседания госсовета обороны заявил на брифинге министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как пояснил министр обороны, «принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам».

Анушаускас подчеркнул, что денежная помощь Вильнюса, оказанная Киеву, к настоящему времени превышает 640 миллионов евро. «Военная помощь оценивается в 232 миллиона евро»", - указал он.

Министр обороны не стал уточнять в связи с чем, Литва отказалась от поставки непосредственно гаубиц. «Заседание проходило в закрытом формате, поэтому о его деталях я распространяться не буду», - сообщил Анушаускас.

Как сообщал сайт KP.RU, в конце октября 2022 года Всемирный банк перечислил Украине 500 миллионов долларов США финансовой помощи.